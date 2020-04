El cantante Josimar denunció a Gianella Ydoña por violencia familiar en agravio de su menor hijo. La joven madre tiene tres citaciones en pleno estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Con la finalidad de recepcionar su declaración, en relación a una denuncia por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y salud -violencia física y posicológica- por violencia familiar, en agravio de su menor hijo de iniciales J.G.F.Y (01)”, se pudo leer en la citación policial.

“Asimismo se hace de conocer que podrá asistir en presencia de su abogado de libre lección, en caso de no presentarse se procederá de acuerdo a ley”, se agregó en el documento.

Josimar denuncia a la madre de su menor hijo. (Foto: PNP)

Ydoña tendrá que acercarse a la Comisaría de Mujeres B.G.P.E en distrito del Cercado de Lima, donde tendrá que dar su descargo ante la denuncia presentada por el cantante de salsa.

Ante esta denuncia pública, Gianella Ydoña utilizó su cuenta de Instagram para señalar que Josimar la denunció porque pretende quitarle a su hijo.

Gianella Ydoña da su descargo en redes sociales tras denuncia de Josimar. (Foto: Instagram oficial)

“Otra vez Josimar intentando hacer sus maldades. Ahora me quiere denunciar por maltrato a mi hijo y abandono. Haré todo público porque este tipo por tener plata cree que me puede arrebatar a mi hijo y no será así. ¡Jostin y yo siempre juntos! ¡Ya déjanos vivir felices por favor! Yo no tengo la culpa que seas un infeliz”, sentenció en su cuenta de Instagram.

