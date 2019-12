A través de su cuenta de Instagram, Gianella Ydoña, todavía esposa de Josimar, se pronunció sobre la posibilidad de divorciarse de este.

“Hoy cumplo dos años de casada. No podemos (divorciarnos)... No se puede... El matrimonio religioso no tiene divorcio y lo otro también", fue la respuesta de la recordada “Protagonista”.

Al revisar las historias de Ydoña, se puede ver que son muchos los usuarios que le preguntan de forma constante por su relación con Josimar.

Gianella Ydoña no tiene intenciones de divorciarse de Josimar. (Imagen: Instagram)

Ante estas interrogantes, si bien Gianella Ydoña aclara que mantiene una buena relación con Josimar, utiliza una serie de emoticones cuando le preguntan si retomaría la relación con él.

Hay que recordar que hace un tiempo, la abogada de Ydoña declaró en varios medios de espectáculos que interpondrían una demanda contra Josimar por maltratos físicos y psicológicos.

Gianella Ydoña habló sobre posible divorcio de Josimar. (Imagen: Instagram)

Sin embargo, pocas horas después, Gianella Ydoña dijo que esta versión no era cierta y que con Josimar había una gran relación, sobre todo, por hijo que tienen.

Hasta la fecha, la recordada “protagonista” no ha vuelto a dar detalles sobre lo sucedido al final de su relación con el salsero.

Gianella Ydoña respondió sobre posible divorcio con Josimar. (Imagen: Instagram)