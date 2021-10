El programa “Amor y Fuego” presentó un adelanto de su edición del lunes 11 de octubre y sorprendió a más de un seguidor al presentar un revelador video de María Fe Saldaña, expareja sentimental del salsero Josimar.

Según se pudo observar en este avance, la jovencita estaba hablando por teléfono celular y dejó claro que no tiene intenciones de casarse con el intérprete de la canción “El aventurero”.

“Él (por Josimar) dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo”, dijo muy tajante María Fe Saldaña al conversar por teléfono.

“Yo no sé con quien se va a casar, con mi alma porque yo no me voy a casar con él”, añadió la jovencita, quien no notó que estaba siendo grabada.

Como se sabe, María Fe Saldaña se encuentra en la dulce espera, producto de su exrelación sentimental con Josimar. La jovencita se encuentra en Perú, mientras que el artista está en Estados Unidos.

El salsero ha sido captado con distintas mujeres en comprometedoras escenas desde Estados Unidos, situaciones que pusieron en peligro su relación a distancia con María Fe Saldaña.

