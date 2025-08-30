El cantante de salsa Josimar Fidel ha negado ser el padre del bebé que espera Verónica González, la mujer con quien fue captado en España saliendo de una discoteca hace algunas semanas.

" He sido informado a través de las redes sociales sobre las declaraciones de una señora que afirma estar embarazada y que, según sus insinuaciones, yo sería el padre de su hijo", inició diciendo en su comunicado.

Tras ello, negó la paternidad del hijo de González, pidiéndola a ella que “deje de hacer insinuaciones o de sugerir que yo soy el padre de su bebé”, para luego agregar: “Jamás la he tocado ni he tenido intimidad con ella”.

Post de Josimar tras embarazo de Verónica González

De ese modo, el cantante aseguró que las acusaciones de Verónica le han causado daño, tanto a él como a su familia, por lo que, dirigiéndose a ella le increpó que estaría incurriendo en el delito de difamación, por lo que tomaría medidas legales.

“Si continúa con estas afirmaciones, la denunciaré y procederé legalmente en su contra, dondequiera que se encuentre. Esto no es una amenaza, es la defensa de mis derechos, ya que así como usted tiene derechos, yo también los tengo”, finalizó.

Cabe recordar que Josimar, al ser descubierto, aseguró que González era su prima, negando así una supuesta infidelidad a María Fe Saldaña, madre de sus hijos y actual pareja.

Verónica González aseguró que Josimar es el padre de su hijo

Verónica González, la mujer venezolana con quien Josimar Fidel fue captado en España bailando en una discoteca, y luego caminando de la mano al salir del recinto, ha revelado que está embarazada del cantante.

Post de Verónica González

“Me tomó por sorpresa, pero estoy muy tranquila”, dijo González a Trome respecto a su gestación, para después asegurar que el salsero sería el padre de su bebé . “Vamos a ver qué pasa”, añadió en respuesta a si esperaba que Fidel se haga cargo.

De ese modo, Verónica dejó entrever que no tendría problemas en someterse a una prueba que confirme la paternidad del artista. “El que no la debe no la teme”, dijo, confirmando además que Josimar le habría pedido tener un hijo.

Verónica González aseguró que espera un hijo de Josimar