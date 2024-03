La estilista cubana Yadira Cárdenas, exesposa del salsero Josimar Fidel, arremetió contra el cantante y aseguró que este no quiso firmarle el divorcio porque deseaba obtener la nacionalidad estadounidense.

En ese sentido, Cárdenas habló con el programa “América hoy”, en donde aseguró que Fidel tenía el interés de mejorar su condición migratoria en USA, aprovechándose de ella.

“Gracias a Dios ya me divorcié de esa cosa, me costó trabajo, ya que no quería que le metiera el divorcio y el señor no quería firmarlos”, sentenció Yadira indignada.

Según la empresaria cubana, Josimar Fidel tendría solo el documento de residencia temporal, que le permite vivir y trabajar en los Estados Unidos por tres años.

Es por ello que, según Cárdenas, el cantante puso limitaciones para concretar el divorcio legal, ya que tendría intenciones de obtener la residencia permanente en el país norteamericano.

“La verdad no quería aceptarlo de que sí me había usado, pero está más que claro que solo me utilizó y quería seguir utilizándome ya estando con su mujercita”, indicó.

Josimar Fidel proclama su amor por Maria Fe Saldaña





Las declaraciones de Yadira Cárdenas se dan en el contexto de la nueva relación de Josimar Fidel, su exesposo. El cantante celebró el romance que tiene con la joven Maria Fe Saldaña, con quien tendrá su quinto hijo. Además, el salsero aseguró que estaría planificando su matrimonio.

“Yo estoy divorciado totalmente. Vamos a esperar que venga el matrimonio con María Fe, ella está organizando todo, va a ser muy bonito. [La boda será] en Estados Unidos, allá tiene que ser todo. Ya por ahí el religioso puede ser en Perú. Mi matrimonio será con Óscar de León y la Sonora Ponceña… Mi amor, perdóname, y con Axe Bahía”, reveló.