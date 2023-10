Jossmery Toledo no fue ajena a la reciente entrevista que brindó Paolo Hurtado al programa “Magaly TV, la firme”. Ahora, la exchica reality anunció que saldrá a hablar con todas las pruebas que contradicen las declaraciones del futbolista de Cienciano del Cusco.

Según escribió Jossmery Toledo a través de sus stories de Instagram, la “presión y la mentira” habrían sido malos indicios para que Paolo Hurtado salga a hablar, incluso dejó entrever que mejor se hubiese quedado en silencio.

“Creo que mejor se hubiera quedado callado, la presión y la mentira lo hacía sudar. Ahora es mi turno y yo si voy con pruebas”, escribió Toledo en sus stories, dejando en claro que también dará su versión de los hechos.

Jossmery Toledo advierte que mostrará todas las pruebas contra Paolo Hurtado. (Foto: Instagram)

En recientes declaraciones para “Magaly TV, la firme”, el popular ‘Caballito’ Hurtado habló sobre su polémico romance con Jossmery Toledo y dijo que él nunca estuvo enamorado de ella, pero ella sí se sintió muy atraída hacia él.

“No puedo negar que lo he dicho para que la persona no se aleje… En palabras lo decía, fue un momento de calentura. A la única mujer que he amado es a Rosa, por eso la escogí como mi esposa. Yo tenía las cosas claras”, señaló Hurtado.

Cabe señalar que la larga entrevista de Paolo Hurtado al programa “Magaly TV, la firme” se dio luego que anunciaran una conversación entre Magaly Medina y Jossmery Toledo. Ahora, la exchica reality anunció que saldrá a hablar “con todas las pruebas”.

