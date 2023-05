Rosa Fuentes, todavía esposa de Paolo Hurtado, ofreció su primera entrevista en televisión al programa “América Hoy”. En la conversación con Ethel Pozo y Janet Barboza, Fuentes no solo habló de sus nuevos proyectos y negocios, sino también de la infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo, quien no tardó en reaccionar.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, Jossmery Toledo compartió un misterioso mensaje pocos minutos después que Rosa Fuentes ofreciera una entrevista al programa “América Hoy”.

“La disciplina es explicarle a tu cerebro todos los días que necesita sacrificar placeres inmediatos para recibir mayores recompensas en el futuro”, señala la publicación que compartió Jossmery en sus redes sociales.

Este fue el mensaje que compartió Jossmery Toledo tras la entrevista de Rosa Fuentes a América Hoy. (Foto: Instagram)

¿Qué dijo Rosa Fuentes?

En entrevista con Ethel Pozo y Janet Barboza, Rosa Fuentes reveló cómo se sintió tras enterarse de la infidelidad de su esposo con Jossmery Toledo, a través de imágenes presentadas en el programa “Magaly TV, la firme”.

“Fue una sorpresa absoluta. No me gustaría ahondar en los detalles, lo dije en la carta que escribí antes de cerrar mi Instagram. Yo fui sorprendida, no podía entender hasta ese momento lo que pasaba”, contó Fuentes.

Como se recuerda, luego que Paolo Hurtado fuera descubierto en comprometedoras situaciones con Jossmery Toledo en Cusco, su esposa Rosa Fuentes dio por finalizada su relación con el deportista y decidió viajar a Estados Unidos para evitar la presión mediática en medio de su proceso de embarazo.