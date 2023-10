Jossmery Toledo reaparecerá en televisión en el lugar menos esperado. Y es que, luego de las duras críticas que recibió de parte de Magaly Medina, la exchica reality confirmó que ofrecerá una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y contará su verdad sobre el polémico romance que mantuvo con el futbolista Paolo Hurtado.

Mediante un adelanto del programa de espectáculos de ATV se puede ver a Jossmery Toledo confirmando que, luego de mucho tiempo, estará en el set de Magaly Medina para contar toda su verdad. La entrevista se dará este lunes 23 de octubre.

“Hola Magaly, por fin estaré este lunes cara a cara en tu programa para contarte la verdad que callé por mucho tiempo”, es lo que dice Jossmery Toledo sobre su participación en el programa “Magaly TV, la firme”.

Como se recuerda, hace algunos días se filtró un video en el que el ‘Caballito’ Hurtado habla sobre Jossmery Toledo y la acusa de haberle hecho brujería.

Ante esto, Jossmery Toledo respondió en una entrevista para “Amor y Fuego” y reveló que estas declaraciones la agarran por sorpresa, ya que mientras tuvo un romance con el ‘Caballito’ este le decía que quería tener un hijo con ella.

“Yo he evitado mucho este tema porque me ha perjudicado bastante, de manera tonta, porque no me he salido a defender, no he salido a hablar, no he mostrado pruebas, no saben cómo han sido las cosas… Seguíamos en una relación que, hace poco, en realidad hemos terminado, pero estamos bien maduros para culpar a tonterías como la brujería... Rosa Fuentes estaba ahí en la clínica y qué hace mencionándome, yo no lo he mencionado”, dijo Toledo.

Brunella Horna confiesa que Jossmery Toledo cortó con Paolo Hurtado