Jossmery Toledo ha decidido no emitir ninguna entrevista para hablar sobre el ampay en el que está involucrada con Paolo Hurtado; sin embargo, intenta defenderse a través de fuertes publicaciones con citas textuales.

Luego de que el programa de Magaly Medina mostrara los chats intimidantes del futbolista con su esposa, Rosa Fuentes, mediante sus historias de Instagram, la expolicía publicó un mensaje en el que menciona a la familia, hijos y hogar.

Aunque no especifica que es un mensaje para la aun esposa de Paolo Hurtado, este sería una clara indirecta.

“Hay gente que tiene auto, pero no tiene dirección. Hay gente que tiene casa, pero no tiene hogar. Hay gente que tiene hijos, pero no tiene familia. Hay gente que tiene bolsillos llenos, pero corazones vacíos. Hay gente que está rodeada de gente, pero vive en soledad”, se lee en el mensaje.

Jossmery Toledo aún no se pronuncia sobre su ampay con Paolo Hurtado, pero9 sí deja mensajes muy directos en las redes sociales.

Esposa de Paolo Hurtado se considera viuda tras ampay de jugador con Jossmery Toledo

Luego de los adelantos del ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, Rosa Fuentes, en su Facebook, el cual aparece como Rosi FS, comunicó que nen la actualidad ella se considera “viuda”.

“La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y siquiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada”, añadió la mujer, quien es una gestante. “Son tal para cual, ellos sí se merecen. Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé”, escribió.

En el comunicado que publicó en redes sociales la madre de familia le pedía al futbolista la separación definitiva.

“Solo espero que el papá de mis hijos y mi aún esposo ceda y concilie, que no haga más daño y que nos deje avanzar a nosotros también, que conteste a mi abogada para terminar los trámites legales. No les daré el gusto de perder a mi bebé si eso es lo que buscan”, redactó en el post.