Tras escuchar las declaraciones de Paolo Hurtado, la exchica reality Jossmery Toledo decidió responder con todo. En un reciente avance de “Amor y Fuego” se puede ver a la modelo anunciando su presencia en el programa y mostrando algunos chats que el popular ‘Caballito’ le envió.

En un reciente adelanto del espacio conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, se puede ver a Jossmery Toledo anunciando su presencia en el set del programa. Por si fuera poco, también se adelantó algunos chats donde el futbolista le confiesa su amor a la exchica reality y anuncia que se divorciará de su esposa.

“Ya el otro año te dejas de cuidar y te hago el hijo ok, amor”, “Quiero que seas mi esposa para toda la vida”, “Puedes preguntar 50 veces más y te diré que me voy a divorciar”, son algunos mensajes que le envió Paolo Hurtado.

“Te dije que no quería hablar, tu reviviste el tema. Mientes una y otra vez, así que me toca acabar con esto, pero con pruebas. Rodrigo y Gigi, hoy me tocará contar mi verdad”, es lo que dice Jossmery Toledo en el avance del programa.

Cabe señalar que la larga entrevista de Paolo Hurtado al programa “Magaly TV, la firme” se dio luego que anunciaran una conversación entre Magaly Medina y Jossmery Toledo. Ahora, la exchica reality reveló que saldrá a hablar “con todas las pruebas”.