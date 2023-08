La exchica reality Jossmery Toledo suele compartir detalles de su duro entrenamiento en el gimnasio; sin embargo, no siempre recibe comentarios positivos. En esta oportunidad, expuso en sus redes sociales la crítica de una seguidora que le dijo que no haga más ejercicio porque no se le ve “nada femenina ni delicada”.

A través de sus stories de Instagram, Jossmery Toledo publicó el mensaje que le envió la usuaria de Instagram con el mensaje: “No, que horrible tu cuerpo, parece de un hombre. Ya no hagas más ejercicios, mucho músculo, se te ve muy tosca y nada femenina ni delicada”.

Ante esto, Jossmery Toledo contestó su mensaje: “Creo que debes respetar el cuerpo de cada persona. No sabes el sacrificio que uno hace para llegar a su objetivo”.

“Siempre hay comentarios así, no a todos le gusta lo que a uno le gusta, pero a mi me da igual este tipo de opiniones porque no saben realmente lo que es este hermoso deporte y la disciplina que lleva”, agregó en su publicación.

Jossmery Toledo le responde a usuaria de Instagram que criticó su cuerpo. (Foto: Captura de Instagram)

Como se recuerda, la exintegrante de “Esto es guerra” se mantiene alejada de la televisión desde que fue captada besándose con el futbolista Paolo Hurtado en Cusco. Tras las imágenes, Jossmery Toledo prefirió alejarse del ojo público.