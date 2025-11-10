Jossmery Toledo se encuentra en una nueva etapa de su vida y prefiere no recordar las relaciones que tuvo en el pasado. Por si fuera poco, le deseó lo mejor al futbolista Paolo Hurtado, quien estaría intentando recuperar su matrimonio con Rosa Fuentes, tras haber mantenido una relación paralela con la exchica reality.

En declaraciones para el diario Trome, Jossmery Toledo le restó importancia a los intentos del ‘Caballito’ Hurtado de retomar su familia, pero le deseó lo mejor en su vida.

“No me pregunten, eso (sobre el romance que tuvo con Paolo Hurtado) fue hace tres años, ni siquiera me acuerdo. Es más, ¿quién es ‘Caballito’ Hurtado?”, dijo Jossmery.

“Le deseo lo mejor a Deza, a ‘Caballito’, a todos. Que sean felices”, añadió, no sin antes aclarar que ella no regresaría con un hombre que fue infiel. “Yo no estaría con una persona que me haya sacado la vuelta, pero hay gente que perdona. Tal vez por los hijos, ya es un tema de familia, no sé qué habrá ahí”, aclaró.

Por otro lado, Jossmery Toledo también fue consultada por si la han llamado para participar de “El valor de la verdad”, a lo que respondió que lo pensó, pero no quiere “revivir temas pasados”.

Jossmery Toledo expresa su deseo de convertirse en madre pese a no tener pareja. (Foto: Instagram)

“Iba a ser la primerita que me iba a sentar, pero no quiero revivir más temas pasados, por mi familia, porque se afecta. Si quisiera dinero ya tuviera ‘Onlyfans’ y de todo, pero soy muy reservada”, precisó la también modelo.