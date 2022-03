Jossmery Toledo declaró para el programa “Estás en todas” y se refirió a su relación amical con el español Fabio Agostini, con quien fue vinculada sentimentalmente.

En conversación con una reportera del espacio sabatino, la integrante de “Esto es guerra” señaló que tiene bloqueado a su compañero de reality en su equipo de celular.

“Voy a poner las cosas claras. Yo lo tengo bloqueado (a Fabio Agostini), si lo tuviera desbloqueado ya me llegarían mensajes de él, cosa que no tengo. Si tuviera conversaciones con él, él los tuviera y lo mostraría, porque él muestra todo”, aclaró la expolicía.

Jossmery explicó que sí saludó a Fabio Agostini por su cumpleaños, pero fue en un chat grupal, donde están sus otros compañeros de “Esto es guerra”.

“Que demuestre que yo le he escrito. Ni agregado está en el número de WhatsApp y lo saludé por su cumpleaños en un chat grupal. Si él me molesta cuando hay una cámara prendida, yo sonrío porque no quiero ser descortés o maleducada”, indicó.

Finalmente, Jossmery Toledo explicó que no tiene una relación sentimental con nadie, pero sí tiene “salientes”, pero no le daría una oportunidad a Fabio como enamorado: “Tengo saliente o amigo con derecho como se le llama ahora... Si no tuvo la oportunidad hace tiempo, menos ahora. Así que Fabio deja de molestarme”.

