Tras la difusión de las imágenes en las que se ve a Jossmery Toledo compartiendo con Paolo Hurtado y su familia, la modelo decidió romper su silencio en redes sociales y publicar un breve, pero significativo mensaje respondiendo a las críticas en su contra por aparecer besando al futbolista casado con Rosa Fuentes.

A través de sus stories de Instagram, la exintegrante de “Esto es guerra” compartió una imagen que muestra tres frases cortas, pero que hacen referencia a las críticas en su contra por su cercanía con Paolo Hurtado tras la infidelidad del futbolista a su esposa.

“No hables de lo que no sepas”, “No te metas en lo que no te importa” y “No juzgues lo que no viviste”, son las tres frases que Toledo se animó a compartir en sus stories de Instagram.

Jossmery Toledo rompe su silencio tras nuevas imágenes con Paolo Hurtado. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Jossmery Toledo volvió a ser el centro de atención luego que el programa “Amor y Fuego” compartiera imágenes exclusivas que muestran a la modelo en una reunión social junto a Paolo Hurtado, futbolista casado con Rosa Fuentes.

En las imágenes se puede ver a Jossmery compartiendo con la familia del futbolista e intentando darle un beso al ‘Caballito’ Hurtado; sin embargo, él voltea el rostro en reiteradas ocasiones.

Cabe señalar que las primeras imágenes de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo fueron en Cusco, cuando el futbolista fue captado besando a la exguerrera pese a estar casado con la madre de sus hijos. Tras el informe, Rosa Fuentes dio por finalizado su matrimonio con el deportista de Cienciano del Cusco.