La modelo Jossmery Toledo reveló en sus redes sociales que se sometió a un aumento de senos en una clínica especializada local.

Mediante su cuenta de Instagram, la exintegrante de la Policía contó cómo fue el proceso y el estado en que se encuentra tras la intervención. “Va a salir todo bien, con fe, ya estoy hasta marcada y ya le voy contando cuando me despierte”, señaló en sus historias antes de la cirugía.

Es más, compartió una fotografía en el quirófano al lado de quienes fueron parte de la operación. “Todo bien, chicos, gracias por sus buenos deseos. Apenas terminé y sigo con mis payasadas”, reveló por su pose en la foto.

La influencer señaló que no ha exagerado con el tamaño y busca que su busto se vea natural. (Fuente: Instagram @jossmerytol)

“Estoy súper bien, más me dolió que me vuelvan a poner el piercing que la operación. Estoy súper contenta porque no me duele tanto, quizá son los antibióticos. No me puse tanto, me puse 280 gramos, para las chicas que saben”, detalló sobre cómo se sintió tras la cirugía.

Del mismo modo, contó que mostraría más adelante cómo quedará su cambio corporal, pues en ese momento no podía hablar mucho por una indicación de su médico.

