La expolicía Jossmery Toledo se quebró al reflexionar sobre el impacto que tuvo su relación con el futbolista Paolo Hurtado en sus padres y Rosa Fuentes, actual pareja del deportista.

En ese sentido, durante una entrevista para el programa de espectáculos “Amor y fuego”, Toledo afirmó que cometió un error del cual tuvo un aprendizaje importante. “Ahora sí no pienso volver a cometerlo”, dijo.

Por otro lado, ante el cuestionamiento de Rodrigo González de que retome el vínculo con Hurtado en caso este se lo pida, Jossmery aseveró que es una persona firme en sus decisiones. “Cuando yo termino una relación es no y es no”, agregó.

Finalmente, la influencer indicó que no tenía confianza en las terapias psicológicas, ya que no consideraba tener un estado de salud mental grave, sin embargo, comentó que las tomará por los problemas que actualmente pasa. “[...] A veces yo me hago la fuerte y mira cómo estoy”, dijo entre lágrimas ante la pregunta de Gigi Mitre.

Jossmery Toledo se disculpa con sus padres por escándalos

Asimismo, como parte de su catarsis la personalidad de internet pidió disculpas a sus padres por los errores, que ella considera, haber cometido al relacionarse con Paolo Hurtado.

“[...] Son el amor de mi vida y lo único que quiero es que me perdonen por todos los errores que he cometido”, dijo. “Es doloroso, porque me siento avergonzada, de repente he fallado en no ser buena hija, me he equivocado, me he enamorado de una persona que me ha mentido mucho”, agregó Toledo.

Jossmery Toledo pide disculpas a Rosa Fuentes

En otro sentido, Jossmery también se dirigió a Rosa Fuentes para pedirle disculpas. “Le pido disculpas por haberle creído a una persona tan mentirosa y haberla perjudicado sin querer y sin saber lo que estaba pasando ella ahora que está embarazada”, comentó.

“Incluso yo evité, está en su postparto, evité salir a decir estas cosas, creo que todo lo que está saliendo ahora le va afectar y le pido disculpas también por eso”, finalizó.