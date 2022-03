Tras anunciar que continuará en la competencia de “Esto es guerra 10 años” pese a su lesión, Jossmery Toledo fue consultada por su situación amorosa, a lo que respondió que estaba soltera y que por el momento no busca una pareja.

En conversación con “América Espectáculos”, Jossmery Toledo fue consultada por la posibilidad de iniciar una relación sentimental con algún compañero del reality “Esto es guerra”; sin embargo, aclaró que todos tienen pareja.

“Ahorita me estoy enfocando en esto, no me da tiempo. Es más complicado escoger a alguien, ahorita estoy un poquito más exigente si quiero tomar una relación. Mi vida ha cambiado completamente, llego a mi casa cansada. Si llega alguien importante para mí, bienvenido, pero no me desespero”, dijo Jossmery.

“No, todos ya tienen pareja (en ‘Esto es guerra’). Facundo (González) es mi amigo de años, así como conocí a Fabio (Agostini) igual es con Facundo, una amistad de años y lo considero bastante”, añadió la integrante del equipo de los ‘combatientes’.

Por otro lado, Jossmery Toledo también cuestionó los comentarios que minimizan la capacidad y resistencia de los chicos reality y, por el contrario, destacó el gran esfuerzo que amerita permanecer en el programa.

“Yo sé que muchos en su casa dicen que es fácil, hasta mi papá incluso dijo que era súper fácil… Pero yo estando aquí he sufrido lesiones, moretones y creo que muchos de mis compañeros también lo han sufrido, y este tipo de lesiones no es un juego”, acotó la modelo.

“Muchas personas piensan que yo soy Superman porque he estado en la Policía. Una cosa es entrenar en un gimnasio para verte bien, otra es para competir. Entonces, yo tengo que cambiar mi estilo de vida para competir y rendir más”, añadió Jossmery Toledo.

