Durante la cuarta gala de “Reinas del show”, realizada el pasado sábado 17 de julio, la participante Jossmery Toledo tuvo como invitada en su presentación a la modelo Shirley Arica. Ambas bailaron al ritmo de reguetón y salvaron la eliminación.

Tras su puesta en escena, Jossmery Toledo aseguró que no tiene ningún problema con la denominada ‘chica realidad’, con quien hace algunos meses tuvo algunos intercambios de palabra por la polémica en torno a Jean Deza.

“La verdad es que no tengo rivalidad con nadie, creo que lo pasado pisado y se aprende a perdonar el corazón. No es que me tenga que pedir perdón, sino yo misma poder pasar a mis siguientes etapas y verlo como normal, es una compañera de trabajo. Y bueno, si nos caemos (bien) o entablamos una amistad sería mejor, hasta el momento nos llevamos súper bien”, señaló Jossmery.

Asimismo, Jossmery indicó que le gustaría empezar una amistad con Shirley Arica, a quien agradeció por “quitarle un peso de encima”, en referencia a su polémica con el delantero Jean Deza.

“Mejores amigas tengo pocas, podríamos ser más amigas, ahorita somos compañeras de trabajo, amigas y, probablemente, de a pocos... Si con el saliente de Fabio me involucraban y por mi normal con Paula, es más, porque me tengo que pelear por un hombre, es como si no lo hubiera superado, como si le tuviera rencor a una chica que le agradezco haberme quitado un peso de encima”, precisó la participantes de “Reinas del show”.

Como se sabe, la cuarta gala de “Reinas del show” tuvo con el mejor puntaje a la modelo venezolana Korina Rivadeneira, mientras que los puntajes más bajos fueron de María Victoria Santana Díaz (La Pánfila) y Jazmín Pinedo, quienes cayeron en sentencia.

