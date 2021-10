La modelo Jossmery Toledo se encuentra disfrutando de unos días de descanso en España, desde donde decidió responder algunas preguntas de sus seguidores a través de sus stories de Instagram.

En las historias en mención, la expolicía confesó que le gustaría quedarse en España para estudiar. Asimismo, aseguró que, si consigue enamorarse de alguien por allá, estaría dispuesta a quedarse a vivir en Europa.

“¿Te piensas quedar en España?”, fue la pregunta que le realizó uno de sus seguidores. Su respuesta no se hizo esperar: “Sí me gustaría estudiar aquí; y, bueno, si me enamoro me quedo”.

Por si fuera poco, en otra de sus stories la modelo confesó que sí le gustaba alguien en España y bromeó con la situación amorosa de su amiga, quien la acompaña durante su travesía en Europa.

“Físicamente, me fijo que sea limpio. Tiene que ser muy limpio y que huela rico para que me atraiga. Ya lo secundario es el tipo de personalidad... Aún no tengo enamorado, pero yo sé que muy pronto… Muy pronto voy a tener”, agregó en otro video.

Por otro lado, la exparticipante de “Reinas del show” también fue consultada por si perdonaría alguna infidelidad. “No, de ninguna manera perdonaría (una infidelidad), porque, si no, ya hubiera estado con mis ex. La verdad es que siempre he sido arbolito de Navidad”, bromeó.

