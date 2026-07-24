El futbolista y su esposa retomaron su matrimonio, más de dos años después de la infidelidad que protagonizó con Jossmery Toledo | Foto: Instagram / Composición EC
El futbolista y su esposa retomaron su matrimonio, más de dos años después de la infidelidad que protagonizó con Jossmery Toledo | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo Jossmery Toledo se pronunció sobre el perdón que Rosa Fuentes le otorgó a Paolo Hurtado tras la infidelidad que protagonizaron, un episodio que la expolicía calificó de oscuro en su vida, aunque aseguró tener dudas por la actual conducta del futbolista.

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