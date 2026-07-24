La modelo Jossmery Toledo se pronunció sobre el perdón que Rosa Fuentes le otorgó a Paolo Hurtado tras la infidelidad que protagonizaron, un episodio que la expolicía calificó de oscuro en su vida, aunque aseguró tener dudas por la actual conducta del futbolista.
Durante la entrevista, Toledo señaló que existen rumores en su entorno sobre el comportamiento de Hurtado dentro de su matrimonio tras retomar la convivencia con su esposa.
“No sé, yo siempre escucho, tú sabes, ahí todos se pasan la voz, que él esté tranquilo, lo dudo”, afirmó la modelo en ‘Amor y Fuego’, quien además agregó: “Estoy en el mismo círculo, se escuchan rumores, se sabe que él siempre ha sido así y que sigue haciéndola”.
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Pese a sus afirmaciones, la expolicía aclaró que no dispone de evidencias que comprometa al actual jugador de Unión Huaral.
“No tengo pruebas, pero si él dice eso, pues está bien, hay que creerle, ¿no? Es lo único que queda”, añadió, sugiriendo que Fuentes prefiere no ver la realidad e instó a que otras personas difundan más información sobre el futbolista.
Por su parte, Hurtado reconoció su error en el mismo programa, donde manifestó su arrepentimiento por la infidelidad, asegurando que recurrió a terapia psicológica para recuperar a su familia.
Flavia describe el prototipo de hombre que le gustaría para su futuro esposo: guapo, admirable, familiar, con ingresos propios, detallista y consentidor. También menciona preferencias de físico y altura, y bromea sobre que ella sería la princesa mientras él sería un 'princeso'.
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“Las decisiones que tomé en ese momento no fueron buenas, casi pierdo a Rosa. El tema de la psicóloga ha sido importante para recuperar a mi familia”, sostuvo el deportista.
Finalmente, Fuentes reveló haberle otorgado una nueva oportunidad a Hurtado luego de un periodo de separación, aunque precisó que se trata de una decisión definitiva dentro de su matrimonio.
Ale Fuller explica que retomó el contacto con Pablo Heredia tras coincidir con él en un evento y luego en Pisco. Señala que, después de ocho años, pudieron saludarse con cariño y que hoy mantienen una amistad sin intención de volver como pareja.