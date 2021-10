Jossmery Toledo se presentó en el programa “En boca de todos” y fue consultada sobre su soltería. La expolicía señaló que aún no encuentra al hombre ideal y por ello se presentó en el espacio de entretenimiento para protagonizar un baño de florecimiento y así tener más suerte en el amor.

“No encuentro a la persona ideal y por eso estoy aquí (en el programa ‘En boca de todos’)”, expresó la expolicía.

Ante este comentario, la conductora Tula Rodríguez aclaró que la modelo no consigue buenos candidatos en el amor por su propia responsabilidad: “No es que no los encuentres, sino que no los estas eligiendo bien tú... Cuando ves una fallita, tú debes decir ahí nomás”.

Jossmery Toledo no se quedó callada ante la opinión de Tula y puso en aprietos a la presentadora al preguntarle donde consigue ella a hombres solteros.

“Tula, qué haces tú siendo soltera. Cuéntame por favor. ¿A dónde te vas a buscar tus pescaditos?”, expresó Toledo.

Tula Rodríguez se mostró un poco nerviosa por la consulta de Jossmery y prefirió no responder en vivo y siguió con la secuencia del programa.

