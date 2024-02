Jossmery Toledo reapareció en televisión para hablar de las supuestas infidelidades cometidas por algunas figuras del espectáculo local, por lo que hizo una importante promesa.

Fue durante una entrevista con la comunicadora Magaly Medina que, la expolicía aceptó haber cometido un error cuando mantuvo su romance con Paolo Hurtado, que se encontraba casado.

“La verdad, yo sí me equivoqué, yo lo acepté. Él me decía que se estaba separando, me mostraba pruebas y yo obviamente le creía, porque me mostró conversaciones. Estaba enamorada, ciega. Sé que fue el ampay del año y el error de mi vida del año”, dijo.

Por ello, Toledo dijo haber aprendido de sus errores y prometió no volver a tener vínculos amorosos con hombres comprometidos.

“Pasé ese error de mi vida. Ahora estoy viajando y esperando a la persona indicada fuera de Perú. Ahora si minuciosa tengo que ver todo al detalle. Nada que me estoy separando casado sí ya no”, indicó.





¿Por qué Jossmery Toledo recibió S/ 5 000 de Paolo Hurtado?





En otro momento de la entrevista con Medina, Jossmery reveló el motivo por el que Paolo Hurtado le llegó a transferir la cantidad de S/ 5 000.

Según Toledo, esto ocurrió después de que las imágenes de su amorío se hicieran públicas, y que al no poder trabajar, el deportista le pagó el monto. “Salió el ampay y yo ya no trabajaba. Después ya comencé a trabajar y a él no le gustaba y a mí también me aburrió”, indicó.

Asimismo, ante los cuestionamientos de Magaly por la financiación de sus viajes, Toledo explicó que puede realizar esas travesías debido a que tiene el apoyo de sus amigos, quienes le ofrecen hospedaje, lo que le permite ahorrar.