La participante de “Reinas del show”, Jossmery Toledo, rompió su silencio y aseguró que sí está enfocada en el programa. Además, le respondió a sus compañeras, quienes pidieron su salida por “falta de compromiso”.

“Si me llegaría yo solamente ensayaría dos horas, lo que dice mi contrato, pero yo ensayo cuatro. No les estoy diciendo a ellas: ‘mírenme, estoy ensayando’”, manifestó Toledo en una breve declaración tras su show.

“Yo soy perfil bajo, llega un momento que te absorbe demasiado y colapsas, como cualquiera. Creo que las cámaras, los videos de los ensayos dicen todo”, añadió la participante del programa conducido por Gisela Valcárcel.

Por otro lado, Jossmery Toledo también se refirió a su performance en la pista de “Reinas del show”, donde no contó con ningún refuerzo.

“Muy contenta porque di todo de mí, cambiaron ciertas cosas a último momento como el tema de los muñecos, de repente eso no tuvo buena visibilidad, pero creo que lo hice bien, no me equivoqué en los pasos, puse energía y todo. Para mi, bien”, precisó.

Como se recuerda, hace algunos días Melissa Klug reveló que la producción del programa invitó a su hija Samahara para que baile al lado de su expareja Ítalo Valcárcel y Jossmery Toledo.

“(¿Te invitaron a ‘Reinas del show’?) No, pero llamaron a mi hija Samahara (Lobatón) para que sea refuerzo de Jossmery Toledo. Imagínate, querían show de todas maneras”, aseguró Melissa Klug en su declaración al diario Trome.

