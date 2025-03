Jota Benz rompió su silencio ante las declaraciones de Melissa Gate, modelo colombiana que aseguró haber tenido una relación íntima con él, mientras tenía una relación sentimental en Perú.

La declaración de Gate, realizada en el programa "La Casa de los Famosos Colombia", generó especulaciones sobre una posible infidelidad del artista a su actual pareja, Angie Arizaga, con quien además tiene un hijo.

Al respecto, Benz fue abordado por las cámaras de "Amor y Fuego" y, aunque evitó responder directamente sobre el tema, dejó en claro su postura.

“Solo te voy a decir una cosa: tengo una familia en este momento y les debo un respeto. Entonces, lo que te podría decir es que amo a mi familia” , expresó, sin negar o confirmar haber mantenido el romance temporal.

¿Qué dijo Melissa Gate?

Melissa Gate, por su parte, aseguró que su encuentro con Benz ocurrió hace algunos años, cuando ambos coincidieron en el ‘reality’ Guerreros Colombia.

“Me acuerdo de Jota, un peruano que ahora se casó y tiene hijo. Me utilizó y yo me dejé. Pasamos la noche en su hotel (…). Yo creo que él tenía novia y no me dijo”, reveló la colombiana.

Hasta el momento, Arizaga no emitió comentarios sobre el caso.

¿Quién es Melissa Gate?

Gate, cuyo nombre real es Melissa Puerta, es una modelo, ‘influencer’ y empresaria colombiana de 33 años y originaria de Medellín.

Se hizo conocida por su participación en reality shows como “El Poder del Amor” y “La Casa de los Famosos Colombia”, donde ha destacado por su personalidad extrovertida.