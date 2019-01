Juan Darthés: conductora Andrea Campbell relató incómodo incidente con el actor

Andrea Campbell, una actriz y conductora de la televisión argentina, se pronunció sobre las acusaciones contra Juan Darthés, un viejo amigo suyo, y recordó un incidente incómodo que vivió con él y que ahora le parece que conecta con la personalidad abusiva que describen muchas de sus colegas.

La inesperada revelación de Andrea Campbell ocurrió este jueves en el programa "Nosotros a la mañana", donde participa como panelista, mientras los conductores del espacio dialogaban sobre la denuncia de Thelma Fardín.

Andrea Campbell detalló que Juan Darthés le dio una palmada en el trasero durante una cena navideña que habían organizado entre varios amigos. Indicó que su reacción fue "pegar un salto", ya que lo hizo delante de todos, incluso de su esposa.

Andrea Campbell relata incidente con Juan Darthés. (Fuente: YouTube)

"Una vez, en una cena de amigos, yo estaba de espaldas y él apareció, me dijo 'vamos a comer', y me tocó la cola. Enseguida se rió y dijo que me había confundido con su mujer. María estaba ahí y también se río", relató Andrea Campbell.

Sin embargo, la presentadora manifestó que le pareció insólita la respuesta de Juan Darthés, pues ella recién había dado a luz a su hija y la diferencia física entre ella y la esposa del actor era bastante evidente como para que se confunda.

"Estaban mi marido y mis hijos ahí. Fue muy incómodo. Hoy me hace ruido (por las denuncias contra Juan Darthés). Lo sentí como una actitud de macho alfa, de dominación… no sé si fue una equivocación", agregó.

Andrea Campbell indicó que, en ese momento, de verdad creyó las disculpas de Juan Darthés y dejó que el incidente quedara simplemente como una anécdota, "pero ahora ya no sé, porque realmente creo que lo que el abusador quiere es someter al otro".



THELMA FARDÍN LO DENUNCIÓ POR VIOLACIÓN

A inicios de diciembre del año pasado, Thelma Fardín, conocida por su participación en la novela argentina "Patito feo", reveló que presentó una denuncia en Nicaragua contra el también actor.

La argentina manifestó que colega la violó en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira de la producción argentina en ese país. Juan Darthés negó la acusación, señalando que fue ella quien se le insinuó.

A la espera de ser requerido por la justicia nicaragüense, Juan Darthés optó por refugiarse en Brasil, debido a las críticas que viene recibiendo en Argentina por la multiplicación de las denuncias en su contra.

Juan Darthés ya había sido acusado de abuso sexual el año en 2017 por la actriz Calu Rivero, a la que se sumaron las también actrices Anita Coacci y Natalia Juncos. Sin embargo, el actor fue declarado inocente.