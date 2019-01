Juan Darthés deberá volver a Argentina para audiencia de conciliación

Luego de partir a Brasil de manera inesperada tras la denuncia por violación en su contra que interpuso Thelma Fardin, Juan Darthés tendría que regresar a Argentina para presentarse ante la justicia.

¿La razón? El galán de telenovelas y la actriz Anita Coacci, más conocida como Anita Co, han sido citados a una audiencia de conciliación que se realizará el próximo 12 de febrero.

► Juan Darthés: cronología del caso de abuso sexual contra Thelma Fardín

► Hermana de Thelma Fardín cuestiona acusación de violación contra Juan Darthés



En esta diligiencia judicial, Juan Darthés estará frente a frente con Anita Coacci, a quien demandó por injuria y calumnia, luego que ella lo denunciara públicamente que por abuso sexual.

La información fue dada a conocer a través de un post en la cuenta oficial de Facebook de Anita Coacci, quien aseguró que no se retractará de la acusación contra el actor.

"Soy Anita Co, actriz y cantante. Mujer. En una carta de Facebook pude relatar un abuso secular padecido en 1999, mientras grabábamos Gasoleros por el que fui querellada por el Sr. Juan Darthés", comienza su relato Anita Coacci en el post.

"El 12 de febrero de 2019 estoy citada a una audiencia de conciliación penal. El abusador pretende que me retracte y se haga pública esta retractación. No puedo mentir, sería cometer falso testimonio. Muy lamentablemente, fue cierto", agregó.

"Y si bien el paso del tiempo no me permite denunciarlo por abuso sexual, tampoco lo convierte en falso (…) El proceso pretende que mienta. El 12 de febrero voy a repetir la verdad. En nombre de todos, por el derecho a hablar y porque el tiempo no puede callarnos", finalizó.

Sin embargo, el 13 de diciembre pasado, Juan Darthés debía presentarse en la audiencia que tenía con Calu Rivero, quien fue la primera en denunciarlo por acoso, por la demanda que le entabló por "daños y perjuicios" tras esta acusación, pero no lo hizo.

► Difunden primera imagen de Juan Darthés en Brasil tras denuncia de Thelma Fardin



Al ser consultado por el diario argentino Clarín sobre si Juan Darthés asistiría o no a la audiencia, Fernando Burlando, abogado del actor, manifestó que "formalmente tendría que estar", aunque no confirmó su presencia en la citación.