Juan Darthés: celebridades argentinas piden perdón tras supuesto caso de violación

Una gran marea de denuncias se han presentado en el ambiente artístico argentino, luego de la declaración de la actriz Thelma Fardin quien acusa al actor Juan Darthés de haberla violado en 2009, se encontraban en una gira promocional de la serie juvenil "Patito feo".

Fardin dijo que fue violada por Darthés cuando ella tenía 16 años y él 45. Darthés negó lo declarado por la actriz y pidió esperar "los tiempos de la justicia". Sin embargo, otras tres actrices argentinas afirmaron haber sido víctimas de acoso o abuso por parte de él.

Tras conocerse la denuncia, el presidente Mauricio Macri anunció en su cuenta de Twitter que "por respeto a la denuncia" de Fardin el gobierno resolvió "levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte".

La solidaridad para la actriz también ha llegado de actores, periodistas y otras celebridades, quienes denuncian que en el mundo artístico existe "impunidad".

La actriz María Eugenia "China" Suárez admitió su error al haber apoyado al actor en el pasado: "No solo retiro lo dicho hace unos años, sino que pido perdón de corazón por haber dudado de una víctima solo porque ‘conmigo fue respetuoso'. Todos debemos aprender y 'matar' al 'machito' que llevamos dentro de una vez por todas”, escribió en Twitter. "Yo no quiero enseñarle a mis hijas a cuidarse de VIOLADORES, enséñale a tus hijos a NO VIOLAR, a NO ABUSAR. Mi apoyo y sincero abrazo y solidaridad para con @lacalurivero y @soythelmafardin. Perdón y gracias", agregó.

En 2017, cuando la actriz Calu Rivero denunció que sufrió acoso en 2012 durante las grabaciones de "Dulce Amor", Segundo Cernadas –ex pareja de la peruana Gianella Neyra- salió en defensa de Darthés. Sin embargo, hoy pide también perdón: "Todo mi apoyo a la valentía que han tenido para buscar justicia. Mis disculpas por no haber tenido antes el conocimiento de lo que estaba pasando. Les mando un gran abrazo".

El galán de telenovelas Facundo Arana, también defendió a Darthés en el pasado, pero hoy se arrepiente: "@soythelmafardin Te mando un abrazo gigante. Y el abrazo de mi familia. Me siento descompuesto. @lacalurivero #AnitaCoacci #NataliaJuncos y sus familias: Mis más sinceras disculpas por intentar defender personas, cuando lo que hay que hacer es exigir justicia".

El actor Sebastián Estevanez también se ha manifestado en Twitter y ha pedido disculpas a Rivero: "Calu, te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte".

De otro lado, la actriz, locutora y activista Malena Pichot se ha mostrado crítica con la reacción de varios artistas tras conocerse las denuncias: "En la tele ahora todos se hacen los impactados, los indignados y los que le creyeron a Calu. Jajaja son un asco. La hicieron m**rda. Los vi a todos".