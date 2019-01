Juan Darthés: así defendió Guillermo Francella al actor acusado de abuso sexual

El caso Juan Darthés sigue su curso y sobre el espinoso tema hay opiniones a favor y en contra. Una de ellas es la del actor argentino Guillermo Francella, quien al ser consultado sobre el asunto sostuvo que no condenará a nadie sin pruebas. Las declaraciones de Francella están disponibles en YouTube.

Las palabras de Francella no son de ahora sino de marzo de 2018, cuando Juan Darthés protagonizaba la telenovela "Simona" y afrontaba tres denuncias por abuso sexual por parte de tres actrices, entre ellas Calu Rivero.

En diálogo con el programa radial Modo Sábado, Francella dijo en un inicio: "No es lindo lo que debe estar viviendo (Darthés), sin duda", para luego cuestionar la forma en que los periodistas vienen abordando el tema.

"Hay una demanda tan grande de parte de ustedes (los periodistas) para que todos opinemos de todo… y chicos, la verdad, es un dolor de huevos, perdonen la expresión", afirmó. "Hay un tema delicado, sensible, pero cuando no sos protagonista de la situación no está bueno responder tocando de oído. Hay que ser responsable en la respuesta". Acto seguido, el actor le preguntó a Tatiana Schapiro, conductora del programa, cuál era la opinión que ella tenía sobre las acusaciones contra Darthés. A lo que la conductora respondió: "Un hombre que tiene tres denuncias de acoso no tiene que estar protagonizando una tira juvenil en El Trece. Es mi opinión".

"...Con tres denuncias de abuso de mujeres no tiene que protagonizar una tira. Y festejo que en Hollywood, ante denuncias de abuso, han corrido a personajes de la industria", agregó Shapiro. La respuesta de Francella fue inmediata.

"Bueno, lo condenaste ante la duda, con antelación, okey. Pero te repito, esto de la condena… qué sé yo. Con las denuncias te basta. Es tu opinión y me parece perfecto. Quería saberlo, como me preguntas vos a mí", dijo el actor para luego agregar:

"Yo si voy al fondo... me gusta tener pruebas y que las denuncias se confirmen y que de verdad sean constadas. Y no me gusta que la gente responda tocando de oído. En una época vos eras inocente hasta que se comprobara su culpabilidad, y ahora sos culpable hasta que demostrás tu inocencia. Esto es lo que me genera enojo. Estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien con antelación", puntualizó el intérprete.