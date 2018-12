Juan Darthés vs. Thelma Fardin: todo lo que se sabe del espinoso caso hasta ahora

A inicios de diciembre, actrices argentinas dijeron “basta” contra el abuso y la impunidad. Lo hicieron subidas al escenario de un teatro de Buenos Aires, Argentina, para hacer pública y respaldar la denuncia de Thelma Fardin, una de sus colegas, contra el actor argentino Juan Darthés.

Fardin denunció penalmente a Darthés con quien compartió elenco de la exitosa tira infantil "Patitio Feo". Entonces, ella tenía 16 años y el actor 45. En el marco de una gira internacional que los llevó a Nicaragua, el artista argentino la habría violado una noche en el hotel donde se alojaba el elenco.



Comenzó a besarme el cuello, le dije que no. Me dijo que lo tocara, ‘mira cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Me tiró a la cama, me bajó el pantalón y me empezó a practicar sexo oral. Yo le dije que no, que tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió arriba mío y me penetró”, relató la joven, hoy de 25 años.

OTRAS TRES MUJERES LO ACUSAN



Juan Darthés había sido denunciado previamente por otras dos actrices. Primero fue Calu Rivero, la actriz de la telenovela "Dulce Amor", quien denunció a su colega por acoso sexual. Fue mientras grababan la tira diaria creada por Enrique Estevanéz, en la que Darthés interpretaba a Julián, amigo del protagonista y chofer de la menor de las hermanas Bandi, Natacha (Rivero), heredera de una fábrica de golosinas.

Anita Coacci (sobrina de Susana Rinaldi), que trabajó con Darthés en Gasoleros (1999), y la también actriz Natalia Juncos (tuvo una experiencia como la de Rivero en una obra en 2005), contaron que el actor las acosó en grabaciones, pasillos y hasta en público, para tener relaciones.

APOYO A TRAVÉS DE LAS REDES



A modo de protesta contra Juan Darthés, se creó y difundió el hashtag #MiraComoNosPonemos en Instagram, Twitter y Facebook.

En el marco de la campaña #NiUnaMenos, decenas de actrices, cantantes y personalidades de la farándula de Argentina protestaron contra Darthés e hicieron un llamado para que su caso sea encarado por la justicia en el lugar donde el delito se habría cometido (Nicaragua).

AGRADECE APOYO



Luego que Thelma Fardín denunció por violación a Juan Darthés, compartió a través de una de sus historias de Instagram, un emotivo post de agradecimiento al apoyo recibido.

"Gracias por el apoyo. Nunca más solas", escribió Thelma sobre la mencionada publicación de Instagram: un dibujo donde se ve a la actriz rodeada de manos que le secan las lágrimas y la abrazan.



(Foto: Instagram)

NEGÓ ACUSACIONES



En su única entrevista televisiva, Darthés negó las acusaciones de violación. Dijo que "nunca" violó ni acosó "a nadie" y que fue Thelma Fardin, que en ese momento era menor de edad, quien se le "insinuó" mientras él le dijo "que no".

"No tengo idea de por qué hace lo que hace. Si yo fuera el país, también lo creería, más con 100 mujeres diciéndolo.... Con toda la cadena nacional, la gente iba a seguir hablando de mi m.... Pero no me ​borré, estoy acá", agregó en la entrevista de 15 minutos que concedió al periodista Mauro Viale el pasado 13 de diciembre.

ÁNGELA TORRES



A las voces que critican a Darthés se suma la de su colega Ángela Torres, quien trabajó con él en la telenovela "Simona".

"Es un monstruo", dijo Torres (20) en declaraciones al programa Chismoses de Net TV. "Para mí es muy fuerte todo, trabajé con él todo el año", detalló en referencia a la polémica, de la cual Darthés ha intentado desligarse.

NUEVOS AIRES



Tras las denuncias de abuso en su contra, el actor argentino viajó a Brasil en compañía de sus dos hijos. Consiguió trabajo en un restaurante de San Pablo, como ayudante de su primo, que es dueño del local. En ese lugar, colabora en la organización y administración del local.

GIANELLA NEYRA



Recientemente, Gianella Neyra se manifestó en contra del acoso y el abuso sexual luego de que la prensa argentina reportara que ella también había sido víctima de las inconductas de Juan Darthés.

En su cuenta oficial de Twitter, la peruana dijo en relación a las afirmaciones publicadas por la prensa argentina: "¡No he callado, ni callaré nunca!" y pidió "enfoquémonos en lo que está sucediendo".