Juan Gabriel: testigo que estuvo en el día de su muerte habló por primera vez

La muerte de Juan Gabriel generó diversas reacciones en todo el mundo; sin embargo, al no conocerse detalles de su deceso, algunos conocidos del músico, cómo su ex manager Joaquín Ramírez, optaron por iniciar la controversia y asegurar que el cantante estaba vivo.

Ahora, luego de dos años de su muerte, Isaac Efraín Martínez, amigo de Juan Gabriel que descubrió el cuerpo sin vida del cantante, decidió romper su silencio y contar lo que realmente sucedió.

En entrevista para el programa "Suelta la Sopa" de Telemundo, Isaac Martínez confirmó que ambos estaban juntos en Santa María, California, el día de la muerte del artista mexicano y que lo que sucedió allí es algo que sólo él puede contar.

"Yo lo vi. Soy el único que sabe (lo que realmente pasó)", señaló para Telemundo el amigo de Juan Gabriel.

Sobre los detalles de su muerte, Martínez dijo que "es un tema delicado que nunca he hablado con nadie. Es algo mío". Asimismo, precisó que el no llamó al 911 y que al ver el cuerpo de Juan Gabriel sin vida solo atinó a pedir auxilio. "Ni me acuerdo a quién le grité primero", agregó.

Por otro lado, desmintió que el divo de Juárez esté vivo y dijo que los rumores en torno a que el cantante haya fingido su muerte son solo suposiciones. "Yo creo que la gente quiere creer eso… Hay que aceptar las cosas pues como son y creo que son mentiras (sic) esto que anda circulando", señaló.