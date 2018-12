Juan Gabriel: imitador destierra versión sobre "falsa muerte" del cantante

Juan Gabriel reaparecerá este sábado 15 de diciembre para revelar que fingió su muerte, pues está cansado de esconderse; según versión de Joaquín Muñoz, ex representante del cantante.

Dichas declaraciones han sido desvirtuadas recientemente por Eduardo Jahuey, imitador del 'Divo de Juárez'.

En entrevista con el programa"De Primera Mano", Jahuey sostuvo que le ofrecieron dinero para hacerse pasar por el artista mexicano que falleció un 28 de agosto. Dijo que le pidieron que haga fotografías de espalda y de lado.

"Yo trabajaba con una persona que me dijo: ‘Mira nos están ofreciendo hacerte unas fotos de espaldas y de lado, también grabar en tu casa y hacer unos videos tipo paparazzi’. A mí me cayó el 20 y le respondí: ‘No me vayas a salir que es para hacerme pasar por Juan Gabriel’. Me contestó que sí, pero que no iba a salir mi cara, que todo sería de lejos", sostuvo el imitador mexicano.

"Todos sabemos quienes fueron los primeros que orquestaron todo esto, porque esto está orquestado", añadió.

Para Eduardo Jahuey, el famoso imitador de Juan Gabriel, todo este montaje de su supuesta reapareción es un fraude orquestado por Joaquín Muñoz.