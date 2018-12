Juan Gabriel: las pruebas que destierran la versión de que sigue con vida

Mientras el ex manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, insiste en que el 'Divo de Juárez' sigue vivo y que reaparecería este 7 de enero de 2019; salen a la luz documentos y testimonios que desvirtúan esa versión.

Esta semana la revista mexicana TV Notas sacó en portada una supuesta fotografía del cadáver de Juan Gabriel con una imagen de sus huellas dactilares.

“Tenemos la foto y acta de cómo falleció”, dice el titular, descartando la tesis de Muñoz.

ACTA DE DEFUNCIÓN



Asimismo, el abogado mexicano Cristian Raúl Sánchez mostró una supuesta acta de defunción de Juan Gabriel.

“Se ha enseñado un certificado de defunción de Estados Unidos, para llegar a tener esta acta, que es mexicana, se hizo por medio del consulado. Ahorita se abrió una sucesión testamentaria, no se puede abrir una sucesión testamentaria, que por supuesto está impugnada, con documentos falsificados, como dice el señor (Muñoz)”, aseveró.



Presunta acta de defunción de Juan Gabriel. (Captura de pantalla)

TESTIGOS VIERON SU CUERPO



Gustavo Farías, ex productor musical de Juan Gabriel, aseguró que el artista mexicano realmente falleció el 28 de agosto del 2016, pues, aunque nunca vio su cuerpo, estuvo con gente que sí lo vio.

"Nunca vi el cuerpo, pero estuve con la gente que estuvo con él a su lado y sí lo vio. Llegué a su casa, dos horas después de su muerte, incluso, su mánager me enseñó cómo Juan Gabriel le mordió la mano, porque le estaba abriendo la boca, para resucitarlo", precisó.

Asimismo, negó que el hombre que habla en el audio difundido por Muñóz, sea Juan Gabriel. "Yo sí tengo varios audios de él (Juan Gabriel) y te puedo asegurar que no es", remarcó.

VERSIÓN FAMILIAR



Según el abogado Guillermo Pous, la familia de Juan Gabriel tomará acciones legales en contra de Joaquín Muñoz. Aseguró que este nunca fue manager del artista mexicano y que no mantuvo ninguna relación laboral con él.

“No tuvo una relación laboral y no es la primera locura que dice. También dijo que había un testamento hace un par de meses que se iba a dar a conocer en su segundo aniversario luctuoso”, expresó Pous.

“Sería un absurdo enorme pensar que Don Alberto no murió. Me parece que eso está más que superado y si el señor (Muñoz) no se tomó sus medicinas y sigue diciendo este tipo de cosas, no es algo contra lo que podamos luchar, simplemente es mantener la cordura y actuar conforme a la ley”, remarcó.