Juan Manuel Vargas, exfutbolista de la selección peruana, reveló que sus hijos han tenido acceso a la información respecto a su mediático pasado con Tilsa Lozano, historia que se hizo pública hace más de una década.

Al ser entrevistado por Verónica Linares, confesó que sus hijas adolescentes leyeron sobre el tema en Internet y, aunque han hablado al respecto, la conversación ha sido limitada.

“Ellos preguntan… Es que ahora sale todo en Internet. Todo ven. Yo trato de hablarlo, pero lo mínimo”, expresó.

A pesar de la situación, Vargas mencionó que sus hijas han tomado el tema con humor y que, en ocasiones, han bromeado sobre ello. “Yo a su mamá la celo en el carro y atrás ellas me dicen: ‘Ay, papá, no te hagas que nosotras también sabemos cosas’”, relató.

Loco Vargas respecto a su pasado con Tilsa: “No puedo tapar el sol con un dedo”

No obstante, el exfutbolista admitió que todavía no encuentra la manera adecuada de hablar sobre su pasado a sus hijos. “Si hubiera sido hijo hombre, puede ser, pero como son mujercitas… Tampoco quiero que me vean como el malo de la película”, señaló.

“Ellas ya saben, leen y no son tontas. No quiero decirles que siempre he sido un santo, no puedo tapar el sol con un dedo”, agregó.

Arrepentido por infidelidad a su esposa Blanca Rodríguez

El exjugador de Universitario de Deportes también expresó su arrepentimiento por las decisiones que tomó en su vida personal y el daño causado a Blanca Rodríguez, madre de sus hijos y esposa.

“Me arrepiento porque es parte de la culpa de uno mismo de haberle hecho daño a otras personas. Y eso no me gusta. Ver esas cosas, gente sufrir y llorar, no me gusta”, manifestó, agregando que ya se disculpó con Rodríguez, pero no con sus hijos.

¿Rechazó invitación a ‘El valor de la verdad’?

Además, el Loco Vargas reveló que fue invitado a ‘El valor de la verdad’, pero rechazó la propuesta. “Aunque pagaran bien, no iría. Mi vida personal es para mí”, afirmó.