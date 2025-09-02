Luciana Fuster y Juan Morelli atraviesan un gran momento en su relación, y es justo el colombiano quien recientemente rompió su silencio para contar detalles de su vida al lado de la exMiss Grand International. Según dijo, se siente afortunado de haber iniciado un romance con la modelo peruana.
En conversación con “América Hoy”, el colombiano Juan Morelli confesó sentirse feliz de mantener una relación sentimental con Luciana Fuster, por quien hará “todo para hacerla feliz”.
LEE: Patricio Parodi habla por primera vez de la relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli
“Estoy feliz al lado de ella, es una hermosa mujer y haré todo para hacerla feliz. Luciana tiene un corazón grande, me siento afortunado”, expresó Morelli al citado medio.
“La convivencia nos va bien, nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos y pareja. Nos estamos conociendo y disfrutando todo el tiempo”, añadió el compositor colombiano.
Asimismo, Morelli también fue consultado por si cree en el matrimonio y si ha conversado con Luciana Fuster sobre la posibilidad de unir sus vidas como esposos.
MÁS INFORMACIÓN: Luciana Fuster y Juan Morelli exploran Cusco en su viaje romántico
“Creo en el matrimonio, pero estamos paso a paso, por ahora a disfrutar y gozar”, precisó Morelli, dando a entender que su relación irá creciendo con el tiempo.
TE PUEDE INTERESAR
- “Yo soy”: Imitadora de Emilia cautivó al jurado y clasificó a la siguiente ronda
- “Antes nosotros buscábamos las colaboraciones, ahora nos llaman”: Grupo 5 tras abrirse camino afuera anhelan feat. con estrella italiana
- Gustavo Bueno fue operado de la columna: ¿Qué se sabe de la salud del actor?
- Pamela López revela que cambió a su defensa legal y confirma a un nuevo abogado
- Paul Michael prefiere hacer “oídos sordos” a las críticas hacia su relación con Pamela López
Contenido sugerido
Contenido GEC