Luciana Fuster y Juan Morelli atraviesan un gran momento en su relación, y es justo el colombiano quien recientemente rompió su silencio para contar detalles de su vida al lado de la exMiss Grand International. Según dijo, se siente afortunado de haber iniciado un romance con la modelo peruana.

En conversación con “América Hoy”, el colombiano Juan Morelli confesó sentirse feliz de mantener una relación sentimental con Luciana Fuster, por quien hará “todo para hacerla feliz”.

“Estoy feliz al lado de ella, es una hermosa mujer y haré todo para hacerla feliz. Luciana tiene un corazón grande, me siento afortunado”, expresó Morelli al citado medio.

Juan Morelli ofreció una entrevista a "América Hoy" y habló sobre Luciana Fuster. (Foto: Captura de video)

“La convivencia nos va bien, nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos y pareja. Nos estamos conociendo y disfrutando todo el tiempo”, añadió el compositor colombiano.

Asimismo, Morelli también fue consultado por si cree en el matrimonio y si ha conversado con Luciana Fuster sobre la posibilidad de unir sus vidas como esposos.

“Creo en el matrimonio, pero estamos paso a paso, por ahora a disfrutar y gozar”, precisó Morelli, dando a entender que su relación irá creciendo con el tiempo.