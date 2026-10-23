Juan Víctor rompió su silencio tras presentar una denuncia por presunta agresión de Andrea San Martín a su hija. (Foto: Instagram / Captura de video)
Juan Víctor rompió su silencio tras presentar una denuncia por presunta agresión de Andrea San Martín a su hija. (Foto: Instagram / Captura de video)
Por Redacción EC

Juan Víctor Sánchez se pronunció sobre la denuncia que presentó contra su expareja, Andrea San Martín, por una presunta agresión física y psicológica contra la hija que tienen en común. El padre de la menor respondió a las consultas del programa “América Hoy” a través de WhatsApp y explicó sus motivos.

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