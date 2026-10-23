Juan Víctor Sánchez se pronunció sobre la denuncia que presentó contra su expareja, Andrea San Martín, por una presunta agresión física y psicológica contra la hija que tienen en común. El padre de la menor respondió a las consultas del programa “América Hoy” a través de WhatsApp y explicó sus motivos.

“Mil disculpas, pero mantengo una posición respetando el proceso legal. Buscando el bienestar de mi hija...”, expresó Sánchez, quien dejó en claro que su prioridad es la situación de la pequeña mientras continúan las diligencias correspondientes.

En otro momento de la comunicación, el joven reiteró que mantiene medidas de protección vinculadas al caso. “Yo mantengo medidas de protección y respeto el proceso legal”, señaló, sin brindar mayores detalles sobre las acciones que se vienen realizando tras la denuncia contra Andrea San Martín.

Una de las preguntas que recibió estuvo relacionada con la posibilidad de que los presuntos malos tratos denunciados hubieran ocurrido anteriormente. Sin embargo, Juan Víctor evitó responder directamente sobre ese punto y se limitó a decir: “No puedo responder al respecto”.

¿Qué denunció Juan Víctor Sánchez contra Andrea San Martín?

Como se recuerda, Sánchez acudió a las autoridades luego de alertarse por una situación que habría involucrado a su hija. Según la versión difundida por el programa “Arriba mi gente”, el padre relató que durante una videollamada observó a la menor llorando y posteriormente conoció detalles de una discusión que habría ocurrido con su madre.

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De acuerdo con lo expuesto en televisión, la denuncia incluye presuntos jaloneos e insultos, además de la supuesta retirada de juguetes y de un dispositivo electrónico de la niña. Estas afirmaciones forman parte de la versión presentada por Sánchez y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Por su parte, Andrea San Martín también se pronunció brevemente ante la prensa y aseguró tener la conciencia tranquila. La influencer indicó que ofrecerá una conferencia de prensa para explicar su versión de los hechos una vez que pueda hacerlo.