Tras un mes de estar distanciado de su hija debido a los enfrentamientos que mantiene con su expareja Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez logró reencontrarse con la pequeña de 3 años de edad en vivienda de la modelo.

El extripulante de cabina confirmó en “Amor y Fuego” que pudo ver a su hija por algunos minutos, sin embargo, la conductora de “La Banda del Chino” no permitió que se lleve a la menor, tal como establece su régimen de visitas, ya que han presentado una nueva demanda en su contra.

“Ellos han presentado una demanda por variación de régimen de visitas, pero eso no significa que no se tenga que seguir cumpliendo con la misma conciliación de hace tiempo”, cuestionó.

El joven señaló que este reencuentro con la menor fue inesperado para él, ya que en anteriores oportunidades no lo dejaron ingresar al domicilio de la modelo e influencer.

“Lógicamente la extrañaba bastante a mi hija. Pensé que no la iba a ver, me sorprendió. La apachurré y luego me llevaron al cuarto de juegos y ahí es donde estuve todo el rato”, señaló.

Juan Víctor confirmó que en este encuentro también estaba presente Sebastián Lizarzaburu, actual pareja de Andrea San Martín. “Lo saludé, como siempre lo he venido haciendo”, acotó.

