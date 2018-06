"Los Juegos del Hambre": actriz revela su homosexualidad en Instagram

Amandla Stenberg, actriz que encarnó a Rue en la primera entrega de la saga "Los Juegos del Hambre", reveló que es homosexual. En Instagram explicó que dio a conocer su homosexualidad en una entrevista con Wonderland Magazine.

"Fuera y orgullosa". Estoy tan feliz de decir las palabras. Sí, soy Gay en tinta oficial. Entrevistada por Wonderland. Gracias a King Princess por brindarme un espacio seguro para salir", escribió la actriz estadounidense de 19 años de edad.

“Estoy muy agradecida por todo lo que me ha ofrecido ser gay; poder experimentar y entender el amor y el sexo, y por tanto la vida, en una forma más amplia e infinita”, añadió.

Explicó que pese a haber tenido relaciones amorosas con hombres, no es bisexual.

"Mi sexualidad no es consecuencia de mis experiencias pasadas con los hombres, a quienes he amado; es sencillamente algo con lo que nací y que aprecio enormemente. Me embargó un profundo alivio cuando me di cuenta de que era gay; no bisexual, ni pansexual, sino gay, y que siento un amor romántico hacia las mujeres", aclaró la actriz.

Stenberg interpretó a Rue en la primera entrega de la franquicia, protagonizada por Jennifer Lawrence.

La actriz forma parte del elenco de actores de la novela "El amor lo es todo, todo" y tiene pendiente el estreno de 'Mentes poderosas'.

En 2015, Stenberg fue declarada "Feminista del año" por la Ms. Foundation for Women.