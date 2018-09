Julián Gil en problemas por no visitar a su hijo | FOTOS

El juez que lleva el caso de Marjorie de Sousa y el actor, Julián Gil por la custodia de su hijo; lo multó por no justificar sus ausencias durante dos fines de semana.

Junto al documento de la sanción de Julián Gil se informa que tendrá que pagar 5 mil pesos (US$260) de castigo al Tribunal Superior de Justicia por no asistir a los encuentros con el pequeño Matías el 18 y 25 de agosto.

Con este documento, la polémica entre Julián Gil y Marjorie de Sousa vuelve a tomar fuerza, ya que a pesar de que el artista aseguró que había cumplido con las indicaciones pertinentes para ausentarse ambos fines de semana por motivos estrictamente laborales, ha sido sancionado.

Hace unas semanas Julián Gil reveló en el programa 'El gordo y la flaca' que no conviviría con su hijo Matías y pidió en sus redes sociales que su hijo no fuera al Centro de Convivencia para no exponerlo.

Cabe señalar que Julián Gil no asistió tampoco el 1 de setiembre, por lo cual Marjorie de Sousa acudió con su menor hijo al Centro de Convivencia, porque según señaló no fue notificada sobre la ausencia de su ex pareja, pues el documento decía que sería por dos fines de semana (18 y 25 de agosto) y el tercero ya debería asistir.

Hasta el momento, el actor ni su abogado han declarado sobre la sanción del protagonista de ‘Por amar sin ley’. Como se recuerda, Marjorie de Sousa y Julián Gil llevan más de un año en la batalla legal por la custodia de su hijo.