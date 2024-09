El actor argentino Julián Zucchi respondió a las críticas derivadas de sus recientes controversias, incluyendo su ruptura con Yiddá Eslava y nueva relación con la periodista Priscila Mateo, exreportera de “Magaly TV, la Firme”. Durante su intervención en el programa “Studio Cocina”, Zucchi no dudó en dedicarle unas palabras a Magaly Medina, con quien ha tenido un conflicto mediático.

“Después de ese momento mediático, que fue horrible para mí, pensé que todo había terminado y que tendría que dedicarme a otra cosa”, confesó el actor, quien aseguró que ahora siente “menos miedo” y ya no teme expresar sus opiniones. “Antes no habría dicho que Magaly Medina no me cae bien, por miedo, porque es una mujer poderosa”, reveló.

Zucchi también hizo hincapié en la gran influencia de Medina sobre el público peruano, y le pidió mayor responsabilidad en sus comentarios. “Lo que ella dice influye en muchas personas de Perú... tienes una responsabilidad porque estás metiendo un chip en la cabeza de la gente”, reflexionó, subrayando la importancia de pensar antes de hablar para evitar afectar a los demás.

Aunque reconoció la relevancia de Medina en el país, aclaró que no simpatiza con ella: “No quiere decir que Magaly no sea importante para Perú. Creo que es la mujer más influyente, popularmente hablando, pero a mí no me agrada”, reiteró.

Celos televisivos





Julián Zucchi fue interrogado por Gabriel Calvo sobre su reciente vasectomía, un tema que le valió ser llamado “patán” por Magaly Medina. El actor desestimó las críticas y explicó que el procedimiento fue rápido y sin dolor, invitando a todos los hombres que ya no desean tener hijos a considerar esta opción. “Fue un proceso sencillo y sin complicaciones”, comentó Zucchi.

En respuesta a las insinuaciones de Medina sobre su decisión, Zucchi fue contundente: “Ella [Magaly] se siente en el derecho de opinar, sin saber si la otra persona tiene la ilusión de tener hijos. ¿Qué sabe si Priscila tiene esa ilusión o, de repente, no quiere? Además, ¡qué machismo! Creer que soy yo quien no quiere decir públicamente ciertas cosas. ¡Qué saben si no es ella!”, sostuvo, refiriéndose a su relación con la exreportera de “Magaly TV, la Firme”.

El actor también coincidió con Calvo en que pueden existir celos en la televisión, sugiriendo que Medina se habría molestado porque él decidió conceder una entrevista a América TV en lugar de asistir a su programa. “No lo sé. Creo que sí, algo pasó al no aceptar la invitación de Magaly. Fui súper sincero. De hecho, lo compartí en mis redes para que la gente vea que ese mismo día, horas antes de que ella saliera a atacarme, su productor me invitaba con la mejor onda”, explicó Zucchi. para luego agregar: “Cuando Magaly vio que fui a dar una nota al canal 4, dijo: ‘bueno, que venga acá’. Yo, con respeto, les dije que no tenía ganas de sentarme en televisión nacional”.

Mientras la conversación tomaba un giro más picante, el chef Kumar Paredes sorprendió a los presentes con una deliciosa selección de platos: canchita, un wrap de arvejas con atún y palta, y un tacu tacu de arvejas con milanesa. El episodio completo del programa está disponible en las redes de alacocinatv.com.