Julián Zucchi reapareció en una entrevista para “América Hoy” y aseguró que la polémica en torno a su separación de Yidda Eslava y la posterior confirmación de su relación con Priscila Mateo le generaron grandes pérdidas en el país, ya que cancelaron sus shows y perdió algunos contratos. Ante esto, evalúa tomar acciones legales contra las personas que lo difamaron.

En una reciente conversación con el programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, el argentino dejó abierta la posibilidad de demandar a las personas que lo difamaron, y no descartó hacerlo también con la madre de sus hijos Yidda Eslava.

“Es verdad que se me habían cancelado los trabajos en Perú por la situación mediática que me tocó vivir. Obviamente yo trabajo con auspiciadores y no es una buena imagen estar ligado a escándalos, a pesar de que yo siento que no hice nada. Yo no declaré nada, yo nunca hablé mal de nadie. Pero bueno, igual me vi envuelto en un escándalo y eso hizo que se cancelen los contratos”, dijo Zucchi.

Además, señaló que buscará una abogada peruana para entablar una demanda judicial contra las personas que lo difamaron. “Ella se encargará de manejar este tema. Cualquier persona que haya dicho algo falso mío o haya asegurado algo que yo hice y no tenga pruebas, lo tendrá que ver con la justicia”, refirió.

Julián Zucchi y Yiddá Slava se separaron en el 2023

Al ser consultado por si esta acción incluirá a Yidda Eslava, el argentino no descartó que fuese así, aunque si tuvo palabras de elogio hacia la madre de sus hijos. Eso sí, dejó un claro mensaje.

“Yo quiero que mis hijas cuando sean grandes y vean en Internet imágenes de su papá, solo vean palabras lindas mías hacia ella. Yidda es una gran mujer, una gran mamá. Ella sabrá lo que hizo, lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con la justicia. Jamás de los jamases voy a decir algo malo de ella. Sí sé que cuando uno dice cosas, tiene que hacerse cargo”, precisó el argentino.

