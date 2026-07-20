Julián Zucchi estalla tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @julianzucchi)
Julián Zucchi estalla tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @julianzucchi)
Por Redacción EC

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España no solo dejó miles de reacciones entre los aficionados, sino también encendió las redes sociales con mensajes de figuras del espectáculo. Esta vez, Julián Zucchi respondió a los comentarios y burlas dirigidos hacia la selección de Lionel Messi.

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