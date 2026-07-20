La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España no solo dejó miles de reacciones entre los aficionados, sino también encendió las redes sociales con mensajes de figuras del espectáculo. Esta vez, Julián Zucchi respondió a los comentarios y burlas dirigidos hacia la selección de Lionel Messi.

A través de sus redes sociales, el actor argentino expresó su molestia por las críticas recibidas tras el subcampeonato mundial y defendió el legado futbolístico de la albiceleste.

LEE MÁS: Madonna empezó su show en el medio tiempo del Mundial 2026 junto a Ronaldo y Ronaldinho

“A todos los que hoy festejan que Argentina perdió, qué curioso tener que celebrar la derrota ajena porque la historia propia no alcanza. Nosotros llegamos a otra final del mundo, la séptima. Ganamos tres mundiales, volvimos a competir”, escribió el actor.

/ JHERSSON

“Así que antes de burlarse, primero lleguen, después ganen algo y recién entonces hablamos. La envidia también es una forma de admiración. Mientras algunos festejan que Argentina perdió, nosotros seguimos orgullosos de una camiseta que siempre está donde se juega la historia”, agregó en respuesta a usuarios que celebraban la caída del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El mensaje de Zucchi generó un intenso debate entre sus seguidores. Mientras algunos respaldaron su postura y recordaron que Argentina continúa siendo uno de los mejores en el fútbol mundial, otros consideraron que sus declaraciones alimentaron la rivalidad entre aficionados.

“No, Julián, esa publicación es de picón. Hay que aprender a saber perder. Dilo sin llorar. Qué pésimo”, comentario que fue escrito por un internauta.

La reacción de Julián Zucchi se suma a la de otros artistas argentinos que manifestaron su orgullo por la campaña de la selección, pese a no conseguir el bicampeonato del mundo. Tras el pitazo final, diversas personalidades destacaron el esfuerzo del plantel y el histórico recorrido de Lionel Messi en lo que sería su última Copa del Mundo.