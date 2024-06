Unas copas de vino y somníferos, fue lo que tomó Julián Zucchi antes de protagonizar su polémica transmisión en vivo, donde se mostró en aparente estado de ebriedad ante miles de sus seguidores, durante la quincena de abril.

De ese modo, a pocos meses de cumplirse un año de su separación con Yiddá Eslava, el actor y productor argentino reveló los pormenores de su polémica aparición en redes sociales, la cual motivó un distanciamiento temporal.

En ese sentido, el excombatiente reveló que antes de transmitir en vivo por Instagram, había tomado vino, un trago a base de gin tonic y una pastilla para que pueda dormir.

Sin embargo, su estado no empeoró hasta que decidiera salir a caminar por la calle, en donde aseguró que el aire afectó su metabolismo y terminó en completo estado de ebriedad.

“Me tomé una copa de vino, luego otra. Ya me iba ir a dormir, me dieron una pastilla porque no podía hacerlo, estaba sobrepensando. Tomé la pastilla y no pude dormir”, dijo en el podcast “Sentido Común”.

Luego complementó. “Justo una amiga me había dejado en casa [ingredientes] para hacer un trago, un gin tonic. Solo sé que bajé, me hice un gin tonic y salí a caminar por el barrio, ahí me pegó el aire, y no me acuerdo nada más”.

Su familia presenció las transmisión en vivo





En ese sentido, el actor dijo no recordar el suceso, ya que perdió el conocimiento tras haberse embriagado, lo cual motivó la intervención de su familia, quienes le hicieron cortar la transmisión.

“Yo tenía el celular en modo dormir, entonces no me llegaban las llamadas, nada, hasta que llamaron a mi mamá, en Argentina eran las tres de la mañana (...) Mi familia estaba: ¡Díganle que corte, que corte!”, relató.

Tras el lamentable momento, el argentino dijo sentirse culpable ya que sus escándalos afectaron la salud de su madre, quien volvió a la rehabilitación por un problema cardíaco. Posteriormente, aclaró que pidió ayuda profesional.