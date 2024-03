El conductor de televisión Rodrigo González, más conocido en la farándula local como ‘Peluchín’, reveló que el actor Julián Zucchi le envió una carta notarial, donde pide que el presentador se rectifique de sus declaraciones en “Amor y Fuego”. Además, solicitó que no lo vuelva a mencionar en su programa.

Durante la emisión del pasado lunes 25 de marzo, ‘Peluchín’ leyó el documento e ironizó con lo sucedido. “Llegó esta carta notarial de lo más desubicada, absurda, como el protagonista que lo envía”, empezó diciendo el conducto de televisión.

“Solicitarle que, en el plazo de 24 horas, cumpla con aclarar y desmentir las declaraciones vertidas en el programa Amor y Fuego, de lo contrario me veré obligado a tomar las medidas legales correspondientes para salvaguardar mi integridad física y psicológica, así como mi derecho al honor y al buen nombre”, señaló Julián Zucchi.

“Teniendo en cuenta que siendo un programa con alcance a la opinión pública podría tergiversarse la verdad sobre los hechos que solo los protagonistas conocen y permanecen en el ámbito familiar, a fin de cesar todo ataque que vaya contra mi integridad moral y buenas costumbres”, añadió en su carta notarial.

¿Cómo reaccionó Rodrigo González ante la carta notarial de Julián Zucchi?

Tras leer la carta notarial enviada por Julián Zucchi, Rodrigo González no tuvo problema en ironizar con el hecho y le restó importancia. Además, ‘Peluchín’ resaltó que el argentino en ninguna parte de su misiva especifica cuales son los comentarios que le molestaron, por lo que no podría rectificarse.

“Este desnortado ni siquiera pone cuál es la opinión, qué abogado tendrá que le ha recomendado esta payasada... no sé qué notario habrá aprobado esto. Le mando esto a mi abogado Iván Paredes y se parte de la risa”, aclaró Rodrigo González.

“Una de las cartas más hilarantes que he recibido en estos 15 años en la que nos pide que no hablemos, no aclara qué comentario le ha molestado... ¿Qué podemos decirle? Siéntese, señora”, añadió el conductor de espectáculos.