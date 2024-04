El argentino Julián Zucchi ha vuelto a ser noticia, pero no por su enfrentamiento mediático con Yiddá Eslava, sino por una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde no pudo contener las lágrimas. Aparentemente, habría estado bajo los efectos del alcohol.

Desde su natal Argentina, el actor decidió realizar un live en Instagram donde habló de diversos temas, pero preocupó a sus seguidores cuando empezó a hablar de los conflictos que hoy en día enfrenta.

“Yo luché mucho por hacer bien las cosas, yo luché mucho por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté siempre hacer las cosas bien y me pagaron muy mal. Les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde mi corazón. Les juro que a mí me han hecho mucho daño sin que nadie lo sepa”, dijo inicialmente.

“Me cancelaron todos los contratos y hasta el show que yo lo hacía, simplemente porque alguien salió a decir cosas malas sobre mí. Estoy muy dolido. Tengo muchas cosas por decir, se me ha acusado de cosas horribles sin que nadie sepa mi verdad”, agregó Zucchi con los ojos llenos de lágrimas.

La transmisión terminó cuando Julián Zucchi se quedó dormido frente a la cámara, con más de 700 personas conectadas. Inmediatamente, sus fans escribieron algunos comentarios donde le pedían que vaya a descansar, mientras otros hicieron un llamado a sus amigos para que lo ayuden a finalizar el live.