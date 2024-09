El actor y creador de contenido Julián Zucchi (40) habló abiertamente sobre su relación con la periodista Priscila Mateo (32), exreportera de “Magaly TV, la Firme”, revelando cómo nació su romance durante sus interacciones laborales y abordando las especulaciones y polémicas que han rodeado su vínculo.

En una entrevista con Trome, Zucchi relató que conoció a Priscila cuando ella fue asignada para realizarle una entrevista, justo después de su ruptura con Yiddá Eslava. “Me encerré en mi casa, no quería que nadie me filmara. La única persona que entró fue mi mamá, mis hijos y Priscila, quien me hizo la entrevista”, comentó.

Durante esa conversación, la dinámica entre ellos cambió. “Ella vio algo en mi coraza y le permití entrar en esa fragilidad”, añadió Zucchi, describiendo cómo su conexión sentimental se construyó a partir de su vulnerabilidad y de una interacción cautelosa. “Nos habíamos visto tres o cuatro veces y siempre hablé con sinceridad. Me criticaron por ser honesto y decir que me gustaba salir de nuevo y que estábamos conociéndonos”, concluyó.

Zucchi también se refirió a las presiones externas que enfrentaron, especialmente las expectativas del público de etiquetar su relación. “Querían obligarme a poner un título a una relación con alguien que apenas conocía. Es ilógico. Lo único que dije es que somos salientes exclusivos”, afirmó.

La presión mediática y los rumores no solo afectaron a Zucchi, sino también a Priscila Mateo, quien comenzó a recibir mensajes en el conocido “chismefono” del programa de Magaly, en los que se afirmaba que el actor había estado involucrado con otras mujeres. “A ella también le empezaron a llegar mensajes de chicas que decían haber estado conmigo. Yo sabía que era mentira, pero si tú lo quieres creer, es tu decisión”, sostuvo Zucchi.

Además de hablar sobre su relación con Mateo, Zucchi reflexionó sobre las dificultades de equilibrar su vida pública con la presión mediática. Comparó el escrutinio constante con ser “cazado” como un “pokémon”, debido a la obsesión del público por registrar cada movimiento de las figuras públicas.

Tras el revuelo mediático, Priscila Mateo presentó su renuncia a “Magaly TV, la Firme”, el pasado 3 de setiembre, aclarando que se retira del programa para enfocarse en sus metas personales y no por influencia de Julián, como especuló Magaly Medina. La reportera también denunció hostigamiento laboral tras involucrarse con el argentino.