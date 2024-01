El actor de origen argentino Julián Zucchi reveló el motivo por el que aceptó participar en “Combate”, a pesar del prometedor éxito que aseguró haber tenido en su país de origen.

Según relató Zucchi en el video-podcast de Christopher Gianotti, los planes del actor y exintegrante de Parchis eran ejercer su profesión de cineasta y productor en Argentina, pero decidió trabajar en Perú por una peculiar razón.

Julián explicó que aceptó la propuesta de Marisol Crousillat, exrealizadora del programa “Combate”, para obtener dinero con el fin de realizar proyectos audiovisuales en su país.

“Dije ‘lo voy a aprovechar para empezar a producir, para traer la productora para acá’, pero nunca me terminé de enganchar con el programa. Yo lo vivía en serio”, comentó.

De ese modo, el argentino aseguró que había prometido quedarse en Perú por dos meses, sin embargo, terminó radicando durante 11 años, se casó con Yiddá Eslava, su excompañera de reality, y tuvieron un hijo.





Julián Zucchi afirma que sufrió discriminación en Perú





Tras su participación en el reality de competencia “Combate”, transmitido entre el 2011 y 2018 por la señal de ATV, el actor argentino afirmó que se sintió discriminado y encasillado en el estereotipo de “figura de TV sin talento”.

“De repente ya estaba sucio, ya era como un chico que armaba vasitos que no tenía ningún talento. Además, me hacían pasar muy mal. (La producción) Me hacía unas cosas, porque claro, yo me enojaba y subía el rating”, indicó.