La separación entre los actores Julián Zucchi y Yiddá Eslava generó desconcierto y especulaciones entre sus fanáticos, sobre todo respecto a las causas que motivaron esa ruptura.

De ese modo, hace unos días, Eslava publicó un mensaje controversial que provocó rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de su expareja, Zucchi.

“Terminando el año es importante liberarse, especialmente de secretos y mentiras que llevas guardado. Recuerden para este año, no esperen que la gente sea agradecida. No va a pasar”, escribió Yiddá en Instagram.

Ante las palabras de su exesposa, Julián declaró que las especulaciones que acusaban al actor de infiel le afectaron emocionalmente, por lo que se alejó de redes sociales.

Por su parte, Yiddá descartó que su publicación haya sido dirigida a Zucchi y pidió que no asocien sus palabras al actor. “El cambio que yo he realizado no es por otra persona”, comentó.

Como se recuerda, el pasado 2 de octubre de 2023, ambos artistas anunciaron que terminaban su matrimonio de manera saludable y amistosa. “Ya no somos pareja, pero siempre seremos una familia”, precisó.

Julián Zucchi, afectado por acusaciones de infidelidad





Ante las especulaciones, Julián Zucchi relató que se sintió mal emocionalmente, por lo que tomó terapia para superar ese mal momento.

“Nos separamos y no había ampay, no había problema, no había pelea. Creo que se inventaron muchas cosas que, obviamente, me terminaron dañando”, inició.

Tras ello, complementó: “Por suerte, regresé a terapia a raíz de la separación y él me dijo que limite un poco el uso de las redes sociales porque era muy duro”.

Por otro lado, Zucchi relató que aprendió a darle atención justa a ese tipo de comentarios y que no se los toma a pecho. “En un nivel de gran exposición, mucha gente comenta cosas que te pueden doler”, finalizó.