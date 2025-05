Julián Zucchi sufre fuerte golpe en el rostro y agradece apoyo de Yiddá Eslava: “Una cicatriz más en mi vida”.

El pasado domingo 18 de mayo, Julián Zucchi generó preocupación entre sus seguidores al compartir en Instagram una imagen que mostraba su rostro ensangrentado y con una herida visible en la nariz. Acompañó la publicación con un irónico mensaje: “Hermoso domingo”, lo que despertó múltiples reacciones en redes sociales sobre su estado de salud.

Más tarde, el propio actor aclaró lo ocurrido. Según relató, el accidente tuvo lugar en casa de Yiddá Eslava, su expareja y madre de sus hijos, mientras se despedía de su hijo Maro. En ese momento, un cuadro se desprendió y cayó directamente sobre su rostro, provocándole un corte profundo que requirió atención médica urgente.

Pese a su separación, Zucchi destacó el inmediato apoyo que recibió por parte de Eslava. A través de sus redes, compartió una imagen capturada por las cámaras de seguridad del domicilio, donde se la ve socorriéndolo tras el impacto. “Mañana les cuento cómo fue todo, pero antes que nada quiero agradecer a Yiddá por auxiliarme en su hogar al momento del accidente”, escribió el también productor.

En el video difundido se observa la reacción rápida de la actriz, quien se acerca corriendo y le dice con firmeza: “Quédate ahí, no te muevas”, antes de buscar un botiquín y comenzar a limpiar la herida. Luego se aprecia cómo le coloca un parche en la zona afectada mientras él permanece recostado.

A pesar del golpe, Zucchi intentó calmar a su hijo y tomar con humor la situación. “Ay, mi amor, una cicatriz más en mi vida (...) Eso pasa por jugar con el cuadro, por eso no hay que jugar con el cuadro, mi amor”, comentó entre risas, mientras trataba de tranquilizar al menor.

Finalmente, el actor cerró su relato con una reflexión y un tono jocoso. “Ahora la pregunta para ustedes: ¿ayudarías a tu ex en la misma situación? Jaja (no me mientan)”, escribió, generando una ola de comentarios entre sus seguidores que destacaron la madurez de ambos al priorizar el bienestar familiar.