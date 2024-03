Bailando, riéndose y disfrutando de la música. Así se dejaron ver Julián Zucchi y Priscila Mateo el último fin de semana en un popular bar de Miraflores.

Al parecer, el escándalo de infidelidad no le ha hecho “ni cosquillas” a los nuevos salientes, quienes se muestran más cariñosos que nunca y sin miedo a que los graben.

Ellos estaban junto a otros amigos en un conocido centro nocturno, según “Instarándula”.

PUEDES VER: Yiddá Eslava asegura no tener ningún tipo de resentimiento hacia Priscila Mateo

Estas imágenes se difunden después de que Yiddá Eslava se disculpara con la reportera de “Magaly TV, la Firme”. Mediante un video, la actriz reiteró que la comunicadora no se metió en su relación de 11 años y pidió perdón por los malos entendidos que se hayan generado tras sus efusivas declaraciones.

“A pesar de que jamás fue mi intención dejar entrever que ella se metió en mi relación, ya que no es cierto y lo declaré varias veces, debo aceptar que a veces no se me entiende o me expreso mal y por ello tengo que asumir mis equivocaciones o malentendidos. Te pido perdón, Priscila, a ti y a tu familia con total sinceridad, desde el fondo de mi corazón, por cualquier comentario que haya dicho y se hayan sentido dañadas, perdón de verdad”, se le escuchó decir a la productora.

¿Cuántos años se llevan Julián Zucchi y Priscila Mateo?

El actor nació el 29 de diciembre de 1985 en Buenos Aires, por lo que su edad actual es de 40 años. Por su parte, se conoció que Priscila Mateo tiene 33 años, es decir, la diferencia de edad entre ambos sería de siete años.