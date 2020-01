Tras ser anunciada como el flamante 'jale’ de ATV, la periodista Juliana Oxenford se presentó la noche del último martes en el programa de Magaly Medina para ser entrevistada y brindó detalles de su vida profesional y personal.

Oxenford señaló que ella no se consideró el reemplazo de Milagros Leiva en ATV y expresó su admiración por la conductora de “Magaly TV: La Firme”. “No me gusta la gente que juega sucio. Creo que compites (por Magaly Medina) bien... No hacemos el mismo tipo de periodismo, pero a mí me gusta la gente que es honesta", señaló.

El momento crucial de la conversación fue cuando la exreportera recordó los duros momentos que vivió tras el fallecimiento del periodista Álvaro Ugaz, su expareja sentimental, quien falleció en un terrible accidente automovilístico hace casi 10 años.

“Yo quería agradecerte, ni siquiera te lo podría decir en privado, pero a raíz de estas imágenes me provoca decírtelo. Cuando pasó esto (la muerte de Ugaz), yo estuve muy alejada de los medios, pero en un momento, cinco o seis meses que lograba acceder a cierta información, alguien de mi familia, no sé si mi mamá o mi hermana me dijo que habías tenido unas palabras muy sensibles y cariñosas hacia mí, sin conocernos en esa época”, comentó la periodista.

“Yo agradecí tus palabras, porque en medio de ese momento tan difícil y doloroso para mí, no solo hubo ruido, y lógico, o sea, dos periodistas, ella menor que él, ella achorada, él mucho más tranquilo... También hubo muchas mentiras de gente que nunca quiso que estuviéramos juntos porque dicen que yo era más protagónica que él”, continuó.

En otro momento, Juliana Oxenford mencionó que algunas personas la señalaron como la presunta causante del fallecimiento de Álvaro Ugaz. “Él era tan buena gente, que, si se atrevían a hablar mal de mí, les rompía la cara. A raíz de su muerte y que no estaba para defenderme, empezaron a decir que la culpa del accidente era mía. Yo no estaba en ese carro porque venía de Cañete (de una comisión)", sentenció.

Sobre la muerte de Álvaro Ugaz

El periodista falleció en marzo de 2009 en un accidente automovilístico ocurrido a la altura del kilómetro 27 de la Carretera Panamericana Sur. El hombre de prensa estrelló su vehículo contra la parte trasera de un tráiler. Tras permanecer más de un día en estado de coma, falleció a los 40 años en la clínica Maison de Santé de Chorrillos.